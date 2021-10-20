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Происшествия

Дикий кабан разгромил заправку в Феодосии

В ночь на 19 октября на Керченском шоссе дикий кабан незаконно ворвался на заправку и совершил «акт вандализма».

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В соцсети выложили завись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как буйное животное стремительно врывается в помещение заправки и врезается в стенд с товарами. После небольшого погрома кабан вылетает обратно на улицу и скрывается с места преступления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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