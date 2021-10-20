Администрации пяти муниципалитетов Крыма привлекут к ответственности

Чиновников, которые не выполнили поручения губернатора, накажут дисциплинарными взысканиями.

Керченская, феодосийская, белогорская, красноперекопская и черноморская администрации Крыма будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил премьер республики Юрий Гоцанюк в ходе заседания Совмина РК.

Причина дисциплинарных взысканий - невыполнение поручения крымского губернатора Сергея Аксенова, передает пресс-служба Гоцанюка.

Ранее политолог Андрей Решетов выразил мнение, что выговоры, которые сделал губернатор Крыма главам Бахчисарая и Евпатории, свидетельствуют о том, что Сергей Аксенов политически устал и испытывает стресс в условиях «губернаторопада».

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты пообещали открыть после капремонта клуб в Форосе к новому году. Первый этап капитального ремонта завершен в клубе южнобережного поселка Форос.

Аксенов ушел на неделю в отпуск. На это время его обязанности будет исполнять председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада». О волнении главы Крыма свидетельствуют выговоры, которые он сделал мэрам городов, считает эксперт.

Адвокат Поклонской убежден, что Киев не сможет добиться ее экстрадиции в Украину. Юрист прокомментировал возможную выдачу Поклонской Украине.