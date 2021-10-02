Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза

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В Крыму суточная выявляемость коронавирусной инфекции снова приблизилась к 400.

За минувший месяц этот показатель вырос почти в 1,5 раза: с 270 случаев 31 августа до 398 – 30 сентября. Всего за сентябрь коронавирус диагностирован у 8 тысяч 309 крымчан. Это значительно меньше, чем в августе, однако с середины месяца отмечается рост заболеваемости, и в ближайшие дни Крым может побить прежний рекорд суточной выявляемости, зафиксированный 17 июля.

В течение сентября от ковида скончались 383 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 79 тысяч 657 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 594 крымчанина. Летальность составляет 3,26%.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.

COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности. За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались 15 пациентов, что выше вчерашних показателей (9 пациентов), сообщает Минздрав Крыма.

Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения. Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.

В Крыму не хватает ЛОР врачей. Кафедра отоларингологии Медицинской академии КФУ ежегодно выпускает в среднем около десяти врачей — отоларингологов. Тем не менее, существует дефицит кадров данной специализации.