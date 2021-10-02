За нежелание платить из казны чиновник в Севастополе заплатит сам

Ленинский районный суд постановил взыскать с бывшего чиновника 385 тыс. рублей неустойки и судебных расходов, скопившихся за время разбирательств.

Поводом для суда стала проверка своевременности оплаты ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» обязательств по государственным контрактам, которую провела прокуратура Севастополя.

Установлено, что учреждением в 2015 году был заключен ряд государственных контрактов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, однако после их фактического исполнения меры по их оплате не принимались. В связи с этим подрядчиками с заказчика взыскивалась задолженность по контрактам в судебном порядке.

Суд взыскал с ГКУ в пользу подрядчиков, помимо основной задолженности, судебные расходы и неустойку, что повлекло дополнительные затраты из бюджета.

Поскольку дополнительные затраты возникли в связи с нарушениями, допущенными бывшим руководителем ГКУ, прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление об их возмещении за его счет.

Суд с требованиями согласился. Решение суда, впрочем, в силу пока не вступило.

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