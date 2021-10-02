Власти Ялты пообещали очистить город от остатков рекламных конструкций

Муниципальные службы Ялты приступили к очистке территории муниципального образования от остатков рекламных конструкций.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Чистим город от остатков рекламных конструкций, которые когда-то размещались на газонах. Самих конструкций нет уже несколько лет, а их основания остались. Теперь они уродливыми «надгробьями» торчат из земли, мешая высаживать цветы», – пояснила она.

По информации Павленко, работники МБУ «Зеленстрой» в ходе инвентаризации выявили около трех десятков таких оснований – на Набережной, улицах Пушкинская, Московская и Киевская.

«Постепенно уберем все, а на их месте уложим газон или высадим цветы», – пообещала глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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