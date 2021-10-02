Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году

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Украинская партия власти «Слуга народа» провела совещание в городе Трускавец, на котором обсудила программу трансформации страны.

В качестве одного из желаемых результатов политики определили возвращение Крыма и Донбасса к 2030 году.

«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой»,— говорится на слайде, фото которого опубликовала в Facebook зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook фото, на котором изображена девочка с украинским флагом, с подписью: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

Выездное заседание «Слуги народа» проходит в Трускавце. Ожидается, что на совещании представят разработанный властями план трансформации страны. Кроме того, депутаты намерены побеседовать с представителями силовых ведомств и правоохранительных органов.

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