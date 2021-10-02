В Севастополе подорожал проезд в городском общественном транспорте

В Севастополе подорожал проезд в городском транспорте, при этом был установлен так называемый «единый тариф» на проезд во всех видах общественного транспорта – 26 рублей за одну поездку при оплате наличными и 20 рублей за одну поездку при безналичной оплате «Единой городской картой севастопольца (ЕГКС)».

О грядущем подорожании проезда в общественном транспорте с 1 октября власти Севастополя сообщили сразу же после завершения выборов в Госдуму.

До подорожания, стоимость проезда в Севастополе составляла 19 рублей в электротранспорте (троллейбусах), 20 рублей – в автобусах, 24 рубля – в катерах и 30 рублей – на пароме. При использовании ЕГКС стоимость проезда была на три рубля дешевле.

Некоторые пассажиры все еще пытаются оплачивать по старым тарифам, что нередко сопровождается некой агрессией со стороны кондукторов.

Ранее СМИ со ссылкой на местных чиновников сообщали, что единая стоимость проезда вводится в Севастополе с целью введения единого размера оплаты на все виды транспорта, и что разница в стоимости оплаты за разовый проезд позволит увеличить объем безналичного расчета пассажирами, что, в свою очередь, поспособствует оптимизации процесса оплаты за проезд и учета пассажиропотока.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Власти Севастополя не планируют возвращать ночной транспорт. В Севастополе 14 сентября были отменены ограничения на работу заведений общественного питания. Теперь кафе, клубы и рестораны работают в штатном режиме, до поздней ночи. Это существенно повысило спрос жителей Севастополя на перевозки в ночное время.