Власть
Ученикам школы в Симферопольском районе негде справлять нужду
фото © соцсети
Ученики школы в селе Пожарское Симферопольского района остались без туалета.
Об этом в соцсети сообщила мать одной из школьниц.
По словам женщины, в здании школы с начала учебного года работала уборная для мальчиков, в которую приходилось ходить и девочкам. Но недавно закрылся и этот санузел, так как он засорился. По словам классного руководителя, специалисты были вызваны сразу, но до сих пор не приехали.
Теперь все справляют нужду в разваливающемся уличном туалете с выгребной ямой.
«Моя дочь вчера мне вообще выдала, что она чуть не провалилась в дырку в туалете! Это как вообще!? Сейчас второй день не ходим в школу, так как простыли, не удивлюсь, если просквозило в туалете», - возмущается автор поста, которая опубликовала фотографии места, где детям приходится справлять физиологические потребности.
Пользователи соцсетей шокированы таким положением дел. Но, как оказалось, это не единственная школа в Крыму, в которой нет сортира. Татьяна Шестопалова из села Пионерское в пригороде крымской столицы рассказала, что на территории местной школы есть такой же уличный туалет, в который учащиеся ходят круглый год. А в самом здании школы уборной никогда не было.
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