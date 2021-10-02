Спорт
Трех российских спортсменов отстранили от соревнований за поддельные ПЦР-тесты
фото © Новости Крыма
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) отстранила от соревнований и тренировок сборной трех спортсменов за поддельные ПЦР-тесты.
Об этом сообщается на сайте федерации.
Гребцы Марк Царевский, Владислав Литовка и Олеся Ромасенко полгода не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ВФГБК. Сообщается, что поддельные ПЦР-тесты спортсмены предоставили для допуска к участию в чемпионате России, который прошел в этом году в Краснодаре, сообщает Радио Свобода.
Олеся Ромасенко является трехкратной чемпионкой Европы и пятикратной призеркой чемпионата мира по гребле на каноэ. Владислав Литовка на чемпионате России 2020 года выигрывал золотую медаль в соревнованиях байдарок-двоек.
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