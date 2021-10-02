Севастополец получил срок за «пропаганду нацизма»

Молодого севастопольца осудили за «пропаганду нацизма и призывы к экстремистской деятельности», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Двадцатипятилетний мужчина обвинен по статье 354.1 Уголовного Кодекса РФ «Реабилитация нацизма» за публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, и одобрение нацистских преступлений.

Как установило следствие, в 2019 году на своей персональной странице во «ВКонтакте», открытой для всех пользователей социальной сети, злоумышленник опубликовал аудиозапись, в которой «пропагандировал нацизм и одобрял поступки войск СС, оправдывая уничтожение граждан СССР».

Такого же содержания был текст публикации и ее заголовок. Здесь же были изображения, похожие на символику нацистской Германии. Дело рассматривали в суде неоднократно в течение сентября 2021 года.

Теперь с приговором определились. Мужчина получил один год и восемь месяцев лишения свободы. Это время он проведет в колонии-поселении. В пресс-службе суда пояснили, что такая степень наказания обусловлена как «обстоятельствами последнего преступления, так и ему предшествовавших».

Отмечается, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, незаконный оборот оружия, а также вандализм.

«С учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, личности виновного и неотбытого наказания по вынесенному ранее приговору суда, мужчине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафа в размере 150 тыс.рублей», – уточнили в суде.

Помимо этого, мужчина на год и пять месяцев лишен права администрировать сайты, страницы, блоги и чаты в Сети.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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