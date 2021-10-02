Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности ● Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения ● Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © pixabay.com
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5986 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 359 человек, выздоровевших за весь период – 68 841 человек. Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности. За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались 15 пациентов, что выше вчерашних показателей (9 пациентов), сообщает Минздрав Крыма.
Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения. Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.
В Крыму не хватает ЛОР врачей. Кафедра отоларингологии Медицинской академии КФУ ежегодно выпускает в среднем около десяти врачей — отоларингологов. Тем не менее, существует дефицит кадров данной специализации.
В Крыму «молодеет» инфаркт: врачи обрисовали реальную ситуацию. В Крыму молодеют сердечные заболевания, средний возраст пациентов с болезнями системы кровообращения составляет 40 лет.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.
У Поклонской нет желания возвращаться в Крым
Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там «уже все работает по-своему».
Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году
Украинская партия власти «Слуга народа» провела совещание в городе Трускавец, на котором обсудила программу трансформации страны.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
28 сентября
В Крыму новая громкая отставка
28 сентября
Ученикам школы в Симферопольском районе негде справлять нужду фото
Ученики школы в селе Пожарское Симферопольского района остались без туалета.