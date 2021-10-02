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Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

10:21 суббота, 2 октября 2021
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © pixabay.com

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5986 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 359 человек, выздоровевших за весь период – 68 841 человек. Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

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