Происшествия
Ребенок серьезно пострадал после падения с третьего этажа ялтинского недостроя
Ребенок серьезно пострадал в результате падения с высоты в Ялте.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Ребенок упал с высоты и получил серьезные травмы. Держу связь и с мамой Татьяной Николаевной, и с руководством ФМБА в Ялте. Не могу публиковать подробности состояния здоровья мальчика, скажу только, что все непросто, но появилась небольшая положительная динамика», – написала Павленко.
Она отметила, что состояние мальчика находится на контроле вице-премьера Республики Крыма Елены Романовской. «Из Симферополя в Ялту дополнительно направлены реаниматолог и нейрохирург – совместно со специалистами ФМБА они примут решения о ходе дальнейшего лечения», – добавила Павленко.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что семиклассник вечером 29 сентября гулял с друзьями на заброшенной стройке и сорвался с третьего этажа. Как пишут пользователи соцсетей, ребенок получил перелом основания черепа, гематому головного мозга, перелом грудной клетки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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