Ребенок серьезно пострадал после падения с третьего этажа ялтинского недостроя

Ребенок серьезно пострадал в результате падения с высоты в Ялте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Ребенок упал с высоты и получил серьезные травмы. Держу связь и с мамой Татьяной Николаевной, и с руководством ФМБА в Ялте. Не могу публиковать подробности состояния здоровья мальчика, скажу только, что все непросто, но появилась небольшая положительная динамика», – написала Павленко.

Она отметила, что состояние мальчика находится на контроле вице-премьера Республики Крыма Елены Романовской. «Из Симферополя в Ялту дополнительно направлены реаниматолог и нейрохирург – совместно со специалистами ФМБА они примут решения о ходе дальнейшего лечения», – добавила Павленко.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что семиклассник вечером 29 сентября гулял с друзьями на заброшенной стройке и сорвался с третьего этажа. Как пишут пользователи соцсетей, ребенок получил перелом основания черепа, гематому головного мозга, перелом грудной клетки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев. Животных свезли к месту преступления в клетках.

В Саках две школьницы ушли из дома, решив начать самостоятельную жизнь. В Саках родители обратились в полицию о пропаже их дочерей-подростков 14 и 15 лет. Осмотрев вещи пропавших, родители установили, что отсутствуют их паспорта и часть одежды.

За лето у берегов Севастополя спасли 26 человек, четверо утонули. В Севастополе по итогам официального купального сезона в 2021 году не было допущено случаев гибели детей.

В Феодосии турист застрял в неприступной бухте. В Феодосии спасли мужчину, который забрался на выступ неприступной бухты и не смог самостоятельно спуститься.