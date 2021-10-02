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Происшествия

Ребенок серьезно пострадал после падения с третьего этажа ялтинского недостроя

13:32 суббота, 2 октября 2021
Ялта

Ребенок серьезно пострадал в результате падения с высоты в Ялте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Ребенок упал с высоты и получил серьезные травмы. Держу связь и с мамой Татьяной Николаевной, и с руководством ФМБА в Ялте. Не могу публиковать подробности состояния здоровья мальчика, скажу только, что все непросто, но появилась небольшая положительная динамика», – написала Павленко.

Она отметила, что состояние мальчика находится на контроле вице-премьера Республики Крыма Елены Романовской. «Из Симферополя в Ялту дополнительно направлены реаниматолог и нейрохирург – совместно со специалистами ФМБА они  примут решения о ходе дальнейшего лечения», – добавила Павленко.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что семиклассник  вечером 29 сентября гулял с друзьями на заброшенной стройке и сорвался с третьего этажа. Как пишут пользователи соцсетей, ребенок получил перелом основания черепа, гематому головного мозга, перелом грудной клетки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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