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Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения ребенка с третьего этажа в Ялте

17:47 суббота, 2 октября 2021
Ялта

Прокуратура начала проверку после падения ребенка с третьего этажа недостроенного здания в Ялте.

Об этом сообщила прокуратура Крыма.

«29 сентября 2021 года 14-летний мальчик совместно со своими несовершеннолетними друзьями пребывал на территории многоэтажного недостроенного здания на улице Мухина в Ялте. В результате падения с третьего этажа здания мальчик получил травмы. Ребенок госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время находится», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что прокуроры установят все обстоятельства случившегося. «Прокуратуре Ялты необходимо дать оценку действиям должностных лиц местной администрации в части принятия мер по ограничению доступа посторонних лиц на территорию недостроенного здания. Ход и результаты проверки взяты на особый контроль руководством прокуратуры Крыма», – уточнили в пресс-службе.

Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила, что для оказания помощи ребенку из Симферополя в Ялту направились реаниматолог и нейрохирург. Как сообщают в соцсетях, в результате падения ребенок получил перелом основания черепа, гематому головного мозга, перелом грудной клетки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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