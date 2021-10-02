Прогноз погоды в Крыму на субботу 2 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 2 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 48 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 31 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 86 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 76 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 18, в Керчи - 19, в Николаевке - 19, в Севастополе - 20, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 20, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 18, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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