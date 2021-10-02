Водный кризис
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Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился
фото © Новости Крыма
В Крыму за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.
Об этом сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
«Приток воды в водохранилища естественного стока уменьшился и составил: Белогорское – 1.114 млн куб метров, Симферопольское – 0.777 млн куб метров, Счастливое – 0.593 млн куб метров, Чернореченское – 0.311 млн куб метров. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу октября 2021 года составил 118.96 млн кубических метров, что на 6.80 меньше, чем месяц назад», – сказано в сообщении.
При этом, по данным ведомства, расход воды на некоторых реках превысил ному почти в два раза.
«Средние расходы воды на реках Биюк-Узенбаш, притоке реки Кучук-Узенбаш, Салгир и в среднем течении реки Бельбека были в пределах нормы, на реках Кучук-Узенбаш и Коккозка – в 1.4-1.7 раз выше нормы, на реках юго-восточного предгорья и в низовье реки Кача – в пределах 13-20 % нормы, а на остальных реках – в пределах 43-71 % нормы», – сообщили в Гидрометцентре.
Напомним, что в предыдущем месяце Гидрометцентр также сообщал об уменьшении притока воды и наполняемости водохранилищ.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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