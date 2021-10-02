Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +12
море +20

Водный кризис

Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился

09:41 суббота, 2 октября 2021
Приток воды в водохранилища Крыма за месяц уменьшился

фото © Новости Крыма

В Крыму за сентябрь по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился суммарный объем воды в водохранилищах вместе с естественным притоком из местных рек.

Об этом сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

«Приток воды в водохранилища естественного стока уменьшился и составил: Белогорское – 1.114 млн куб метров, Симферопольское – 0.777 млн куб метров, Счастливое – 0.593 млн куб метров, Чернореченское – 0.311 млн куб метров. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу октября 2021 года составил 118.96 млн кубических метров, что на 6.80 меньше, чем месяц назад», – сказано в сообщении.

При этом, по данным ведомства, расход воды на некоторых реках превысил ному почти в два раза.

«Средние расходы воды на реках Биюк-Узенбаш, притоке реки Кучук-Узенбаш, Салгир и в среднем течении реки Бельбека были в пределах нормы, на реках Кучук-Узенбаш и Коккозка – в 1.4-1.7 раз выше нормы, на реках юго-восточного предгорья и в низовье реки Кача – в пределах 13-20 % нормы, а на остальных реках – в пределах 43-71 % нормы», – сообщили в Гидрометцентре.

Напомним, что в предыдущем месяце Гидрометцентр также сообщал об уменьшении притока воды и наполняемости водохранилищ.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя обещают до конца года завершить расчистку русла Салгира. Расчистку русла реки Салгир в Симферополе в рамках третьего этапа капремонта набережной планируется завершить уже в текущем году.

Крыму пообещали миллиард рублей на замену лифтов. В Крыму заменят старые лифты в многоэтажках.

Власти направят 40 млн рублей на озеленение Симферополя в этом году. Администрация Симферополя запланировала до конца года направить порядка 40 млн руб на озеленение.

Пустырь с маньяками и змеями преграждает путь в школу Севастополя. Тернистый путь к знаниям приходится преодолевать детям, живущим на территории микрорайона «Гераклея» в Севастополе. Да и взрослым здесь живется непросто. Проход к школе «Экотех», детскому саду, магазинам и остановке общественного транспорта перекрыт забором, установленным, как подтверждают представители всех профильных департаментов, незаконно.

Власть
У Поклонской нет желания возвращаться в Крым

У Поклонской нет желания возвращаться в Крым

Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там «уже все работает по-своему».

Власть
Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году

Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году

Украинская партия власти «Слуга народа» провела совещание в городе Трускавец, на котором обсудила программу трансформации страны.

Общество
Какой сегодня праздник 2 октября

Какой сегодня праздник 2 октября фото

Сегодня, 2 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации