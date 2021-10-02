Поток большегрузов по Крымскому мосту вырос на 10 процентов

Более 2,2 млн большегрузов проехало по Крымскому мосту с момента открытия.

Об этом сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

«Более 2,26 миллиона большегрузов проехало за три года по Крымскому мосту. Грузовой трафик превышает показатели 2020 и 2019 годов на 8% и 10% соответственно, и составил (с 1 октября прошлого года по 1 октября текущего) почти 800 тысяч автомобилей», – сообщили в учреждении.

В 2020 году по мосту проехало 740 тысяч грузовиков, а в 2019 – 723 тысячи. Наибольшая месячная интенсивность движения большегрузов в обе стороны зафиксирована в апреле. В этот месяц в 2021 году проехало более 72 тысяч грузовиков, что на 3% больше по сравнению с апрелем 2020 года. Суточный рекорд отмечен 28 апреля, когда за сутки по мосту проехало 3120 фур.

16 мая 2018 года по Крымскому мосту запущено автомобильное движение, однако движение большегрузов тогда еще не было открыто. 1 октября того же года по мосту разрешили движение грузовым авто. В целом с 16 мая 2018 года по мосту в обе стороны проехало более 17 миллионов машин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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