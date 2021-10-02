Полицейские задержали дебошира в аэропорту Симферополя

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Сотрудники полиции в аэропорту Симферополь задержали пьяного жителя Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Транспортные полицейские при следовании по маршруту патрулирования в аэровокзальном комплексе Симферополь, в «стерильной зоне», обратили внимание на молодого человека, который имел шаткую походку, невнятную речь и резкий запах. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

На просьбу полицейских отойти для составления административного материала мужчина ответил категорическим отказом, «начал громко кричать и нецензурно выражаться». Полицейские применили физическую силу и доставили жителя Московской области в дежурную часть линейного отдела. От прохождения медицинского освидетельствования 23-летний мужчина отказался.

В его отношении составлены административные протоколы. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного штрафа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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