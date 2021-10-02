Под Симферополем насмерть сбили женщину

В Симферопольском районе насмерть сбили пенсионерку, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Авария произошла в субботу утром на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта возле поворота на село Урожайное.

По предварительным данным, женщина 80 лет переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль Kia остановился ее пропустить, когда в него сзади въехал грузовой Mercedes-Benz. В результате Kia отбросило на пешехода. Женщина погибла не месте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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