Под Севастополем снова обрушилась часть берега

фото © МЧС Севастополя

В поселке Учкуевка под Севастополем обрушилась часть грунта в прибрежной зоне, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.

О происшествии в службу сообщили местные жители. По информации очевидцев, обвал произошел накануне в шестом часу вечера в районе СНТ «Парус». Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части подтвердили обвал.

Никто из жителей не погиб и не пострадал, а из-за обрушения грунта пока что рискует пострадать только беседка, которая может сползти вниз со следующим пластом земли. В данный момент службы проводят мониторинг сложившейся обстановки.

Как ранее сообщалось, в начале сентября подобный обвал грунта произошел на «диком» пляже в Любимовке. В результате сильно пострадали мужчина и женщина, которые находились под береговым уступом. После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести исследование всего побережья Северной стороны, чтобы выявить потенциально опасные участки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ночной пожар в Феодосии: жильцов дома эвакуировали. В Феодосии ночью произошел пожар в жилом доме, жильцов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Очевидцы сообщают о проведении в Крыму собачьих боев. Животных свезли к месту преступления в клетках.

В Саках две школьницы ушли из дома, решив начать самостоятельную жизнь. В Саках родители обратились в полицию о пропаже их дочерей-подростков 14 и 15 лет. Осмотрев вещи пропавших, родители установили, что отсутствуют их паспорта и часть одежды.

За лето у берегов Севастополя спасли 26 человек, четверо утонули. В Севастополе по итогам официального купального сезона в 2021 году не было допущено случаев гибели детей.