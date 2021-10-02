Происшествия
Под Севастополем снова обрушилась часть берега
фото © МЧС Севастополя
В поселке Учкуевка под Севастополем обрушилась часть грунта в прибрежной зоне, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.
О происшествии в службу сообщили местные жители. По информации очевидцев, обвал произошел накануне в шестом часу вечера в районе СНТ «Парус». Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части подтвердили обвал.
Никто из жителей не погиб и не пострадал, а из-за обрушения грунта пока что рискует пострадать только беседка, которая может сползти вниз со следующим пластом земли. В данный момент службы проводят мониторинг сложившейся обстановки.
Как ранее сообщалось, в начале сентября подобный обвал грунта произошел на «диком» пляже в Любимовке. В результате сильно пострадали мужчина и женщина, которые находились под береговым уступом. После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести исследование всего побережья Северной стороны, чтобы выявить потенциально опасные участки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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