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Происшествия

Под Севастополем снова обрушилась часть берега

Под Севастополем снова обрушилась часть берега

фото © МЧС Севастополя

В поселке Учкуевка под Севастополем обрушилась часть грунта в прибрежной зоне, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю.

О происшествии в службу сообщили местные жители. По информации очевидцев, обвал произошел накануне в шестом часу вечера в районе СНТ «Парус». Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части подтвердили обвал.

Никто из жителей не погиб и не пострадал, а из-за обрушения грунта пока что рискует пострадать только беседка, которая может сползти вниз со следующим пластом земли. В данный момент службы проводят мониторинг сложившейся обстановки.

Как ранее сообщалось, в начале сентября подобный обвал грунта произошел на «диком» пляже в Любимовке. В результате сильно пострадали мужчина и женщина, которые находились под береговым уступом. После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести исследование всего побережья Северной стороны, чтобы выявить потенциально опасные участки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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