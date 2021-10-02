Пляжный сезон в Крыму закроет Клава Кока

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На закрытии пляжного сезона в Крыму выступит популярная российская певица Клава Кока.

Зажигательная вечеринка с участием одной из самых востребованных артисток лейбла Black Star состоится 23 октября в курортном комплексе Mriya Resort & SPA. Концерт поп-звезды будет проходить прямо на пляже.

Под звуки прибоя и шум морского бриза прозвучат любимые миллионами россиян песни, которые неоднократно побили все рекорды радиоротаций и принесли исполнительнице престижные музыкальные премии. В их числе – и премия МузТВ-2021 в номинации «Лучшая коллаборация». Клава Кока — самая разноплановая артистка лейбла Black Star, успешно совмещающая в себе талантливого музыканта, яркого видеоблогера и зажигательную ведущую.

Певица стала работать с лейблом в 2015 году и за несколько лет стала мегапопулярной. Сейчас обворожительную блондинку, клипы которой набирают десятки и сотни миллионов просмотров в соцсетях и на видеохостингах, знают не только в России, но и далеко за рубежом. В ее творческой копилке – популярные песни «КРАШ» с Niletto, «Мне поф» с Моргенштерном, «Покинула чат» и другие. Первый большой хит певицы «Влюблена в МДК» собрал 17 миллионов просмотров на Youtube, а совместный трек с NILETTO «Краш» закрепил успех и стал одним из лучших русскоязычных хитов 2020 года, набрав головокружительные 194 миллионов просмотров.

Сегодня певица по праву считается одной из самых востребованных артисток Black Star, поэтому именно ее было решено пригласить на закрытие летнего сезона в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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