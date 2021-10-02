Происшествия
Ночной пожар в Феодосии: жильцов дома эвакуировали
В Феодосии ночью произошел пожар в жилом доме, жильцов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.
Сообщение о задымлении в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого домапо ул.Дружбы, 42 а, поступило спасателям в пятницу около полуночи. Прибывшие на место сотрудники МЧС провели разведку помещений. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, в числе которых двое детей, еще одного человека спасли. Пожар ликвидировали в 00:12.
В тушении были задействованы 15 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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