Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +16
море +21

Происшествия

Ночной пожар в Феодосии: жильцов дома эвакуировали

В Феодосии ночью произошел пожар в жилом доме, жильцов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого домапо ул.Дружбы, 42 а, поступило спасателям в пятницу около полуночи. Прибывшие на место сотрудники МЧС провели разведку помещений. Из опасной зоны эвакуировали 10 человек, в числе которых двое детей, еще одного человека спасли. Пожар ликвидировали в 00:12.

В тушении были задействованы 15 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Саках две школьницы ушли из дома, решив начать самостоятельную жизнь. В Саках родители обратились в полицию о пропаже их дочерей-подростков 14 и 15 лет. Осмотрев вещи пропавших, родители установили, что отсутствуют их паспорта и часть одежды.

За лето у берегов Севастополя спасли 26 человек, четверо утонули. В Севастополе по итогам официального купального сезона в 2021 году не было допущено случаев гибели детей.

В Феодосии турист застрял в неприступной бухте. В Феодосии спасли мужчину, который забрался на выступ неприступной бухты и не смог самостоятельно спуститься.

В Севастополе ссора пары обернулась гибелью случайного свидетеля. Уголовное дело расследуется в Севастополе в отношении местного жителя, который нанес мужчине несколько ударов ножом, отчего тот скончался.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

Власть
У Поклонской нет желания возвращаться в Крым

У Поклонской нет желания возвращаться в Крым

Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там «уже все работает по-своему».

Власть
Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году

Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году

Украинская партия власти «Слуга народа» провела совещание в городе Трускавец, на котором обсудила программу трансформации страны.

Власть
Ученикам школы в Симферопольском районе негде справлять нужду

Ученикам школы в Симферопольском районе негде справлять нужду фото

Ученики школы в селе Пожарское Симферопольского района остались без туалета.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации