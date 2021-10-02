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Общество

Морская вода у побережья Крыма начала резко остывать

19:00 суббота, 2 октября 2021
Морская вода у побережья Крыма начала резко остывать

фото © Новости Крыма

Черное море у берегов Крыма начало резко остывать.

Ниже всего температура у берегов Евпатории и Феодосии, где морская вода остыла до +18. Выше всего - в Ялте, Алуште и Севастополе, где температура воды держится на уровне +20 градусов.

В Керченском проливе и Азовском море +18 градусов.

Вся информация о температуре воды у побережья Крыма доступна на сайте seatemperature.ru.

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