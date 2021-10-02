Общество
Морская вода у побережья Крыма начала резко остывать
фото © Новости Крыма
Черное море у берегов Крыма начало резко остывать.
Ниже всего температура у берегов Евпатории и Феодосии, где морская вода остыла до +18. Выше всего - в Ялте, Алуште и Севастополе, где температура воды держится на уровне +20 градусов.
В Керченском проливе и Азовском море +18 градусов.
Вся информация о температуре воды у побережья Крыма доступна на сайте seatemperature.ru.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым идет циклоническая депрессия: прогноз на выходные. В начале октября температура в Крыму будет на несколько градусов ниже климатической нормы, на предстоящих выходных прогнозируется холодная и ветреная погода с локальными осадками.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 октября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 1 октября.
На Крым надвигается ураганный ветер: объявлено «штормовое». В связи с сильным ветром в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение, спасатели предупреждают о риске опасных явлений.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 30 сентября.
Морская вода у побережья Крыма начала резко остывать
Черное море у берегов Крыма начало резко остывать.
COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц
Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.
30 сентября
У Поклонской нет желания возвращаться в Крым
Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там «уже все работает по-своему».