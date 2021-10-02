Мэр Ялты обещает привести в порядок подземный переход возле автовокзала

Муниципалитет Ялты получил в свою собственность подземный переход через улицу Московская возле городской автостанции.

Соответствующее согласие на прием этого сооружения из владения Республики Крым дали местные депутаты на внеочередной сессии.

«Самый длинный и, увы, неопрятный в городе подземный переход передан в собственность Ялты. Рекордные метры неухоженности готовимся привести в порядок», – заявила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она сообщила, что насчет судьбы этого перехода «получает множество вопросов». «Отвечаю – с сегодняшнего дня переход наш. Это позволит привести его в порядок», – подчеркнула градоначальница.

По ее словам, первым делом городские власти «наведут косметику» в сооружении. «Далее будем думать над глобальными преобразованиями», – пообещала Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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