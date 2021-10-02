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Крым ждет «марсианский» октябрь: прогноз погоды
фото © Новости Крыма
Настоящая осень пришла в Крым и рассчитывать на «бархатный сезон» уже не приходится, на следующей неделе в Крыму сохранится холодная погода.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«Характер метеоусловий до середины следующей недели будет обуславливаться тыловой частью циклонической депрессии, которая постепенно с земли начнет отрываться и уходить в высоты, поэтому такой осенний и не лучший вариант погодных условий ждет крымчан на следующей неделе», - рассказал Тишковец.
В этом году октябрь в Крыму будет холоднее, чем в предыдущие годы.
На следующей неделе в дневные часы температура воздуха будет колебаться на отметках +11…+16 градусов, и это при климатической норме этого периода +17. Вместе с тем обильных осадков во второй месяц осени крымчанам опасаться не стоит: по предварительным прогнозам, выпадет не более половины месячной нормы.
«Такая картина характерна не только для Крыма, но и для большинства регионов Европейской территории России. Это будет такой себе октябрь с «марсианским» характером погоды. Будет преобладать сухой тип погоды, пониженная влажность, большой дефицит осадков. И вот эти факторы будут приводить к тому, что в атмосфере будет взвесь пыли, что в некотором смысле будет напоминать именно марсианскую атмосферу», - добавил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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