Каждый пятый россиянин мечтает переехать жить в Крым

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Крым всегда манил своим климатом и природной красотой многих жителей России — людей очаровывает настолько, что они бросают свои дома в отдаленных городах и остаются жить на полуострове.

По данным общенационального исследования проекта SuperJob, больше 20% жителей РФ хотели бы переехать на ПМЖ в Крым.

Манящий полуостров обогнал почти все российские города, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и курорту Сочи. Самой главной причиной для переезда респонденты называют наличие рядом «своего моря».

Больше всего желающих переехать из двух столиц и мегаполисов. Жители Москвы и Питера готовы поселиться на солнечном полуострове, но со своей зарплатой и на удаленке. В их число входят и россияне из «депрессивных» регионов, которые готовы работать за небольшую зарплату, но «зато у моря и в тепле».

Около 84% хотели бы снимать жилье, а 16% планируют покупать свою квартиру в рассрочку, ипотеку или сразу, — передает КП-Крым.

— Среди желающих переехать в Крым абсолютно в равных долях присутствуют почти все страты общества — бизнес, пенсионеры, бюджетники, работники творческих, научно-технических профессий, сферы строительства и услуг (включая водителей, продавцов, и т.п.). Однако, самая большая часть желающих переехать — айтишники всех направлений и члены их семей, — отмечают в исследовании.

Большая часть опрощенных считает, что переезд жителей России в Крым может привести к улучшениям в инфраструктуре и сфере услуг, так как требовательные люди, которые привыкли к хорошему сервису, помогут развитию региона.

Во время опроса россияне также называли и зарплатные ожидания. По их словам, в Крыму можно будет заработать от 30 000 рублей в месяц до миллиона в сезон. Чаще всего называлась желаемая зарплата (или оклад + премии, чаевые) в 50-80 тысяч рублей или сохранение на удаленке привычных 100-150 тысяч рублей.

Жить подавляющее большинство планирует в Ялте, Севастополе, Феодосии и Евпатории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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