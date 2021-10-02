Какой сегодня праздник 2 октября

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Сегодня, 2 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день балета (World Ballet Day)

Ежегодно один из дней октября становится международным праздником, посвященным балету.

Долгое время, начиная с 1982 года, труженики этого чудесного искусства отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Тот праздник и носит название Международный день танца. Он отмечается и теперь. Однако, в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров!

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года. К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. Первая трансляция длилась 9 часов. А теперь в Международный день балета ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие на примере одного из обычных репетиционных дней.

День рождения электронной почты

Еще в XX веке люди с нетерпением ждали прихода почтальона, который приносил им заветное письмо. Сегодня эти бумажные листы почти полностью заменили электронные письма.

2 октября 1971 года Р. Томлинсон (инженер BBN Technologies) отправил первое сообщение с одного компьютера на другой. Несмотря на то, что компьютеры стояли в одном кабинете, это произвело мировой фурор и стало новым каналом обмена информацией. Именно дата 2 октября и считается Днем рождения электронной почты. В этот день по всему миру проводятся праздничные мероприятия.

Трофим и Зосима

Народный праздник «Трофим и Зосима» отмечается 2 октября (по старому стилю - 19 сентября). В этот день православная церковь чтит память святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского. Другие названия праздника: «Зосима», «Трофим», «Трофимов день», «Пчелиная девятина». Дни со 2 по 10 октября слыли во многих местах Руси пчелиным праздником. В эти дни готовили пчелиную семью к зимовке, убирали ульи на зимний покой, в теплый уют.

Также сегодня, 2 октября, отмечают такие праздники:

- День уролога

- Международный день социального педагога

- День профтехобразования (День молодого рабочего)

- Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence)

- День памяти святого благоверного князя Феодора Смоленского

- Национальный день вина Молдавии

- Всенародный праздник вина в Армении

- Международный день войлока

- День путанья следов в осеннем парке

- Всемирный день сельскохозяйственных животных (World Farm Animals Day)

- Всемирный день детского церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

- День бабушек и дедушек в Италии

- День имени вашей машины (National Name Your Car Day) в США

- День Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Jayanti) в Индии

- День дороги в школу (Walk to School Day) в США

Сегодня именины празднуют: Давид, Константин, Федор, Макар, Зосима, Трофим, Савватий, Дей, Игорь, Доримедонт.

Что происходило 2 октября в прошлые годы

1187 - под натиском мусульманских войск султана Египта и Сирии Саладина пал Иерусалим.

1535 - французский исследователь Жак Картье высаживается в Канаде и основывает город Монреаль.

1552 - падение Казанского ханства, войска Ивана Грозного берут Казань.

1608 - представлен прототип оптического телескопа изобретателем Хансом Липперсхеем.

1870 - объединенная Италия получила новую столицуРим.

1928 - основана католическая организация Опус Деи в Мадриде.

1948 - в Германии выходит первый номер журнала «Der Spiegel».

1974 - в Якутии производится мирный подземный ядерный взрыв «Кристалл» мощностью 1,7 килотонны.

1991 - компьютерные гиганты Apple, IBM и Motorola создают альянс против Microsoft, для создания платформы PReP.

2009 - ирландцам понадобилась вторая попытка, чтобы поддержать Лиссабонский договор.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 октября. Какие праздники будут завтра?

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