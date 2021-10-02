Феодосиец украл почти тонну винограда с полей крымского винзавода

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Полицейские задержали в районе поселка Щебетовка под Феодосией местного жителя, который вывез с чужих полей почти тонну винограда.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Полицейские установили, что злоумышленник путем свободного доступа пытался украсть виноград с полей, принадлежащих местному винно-коньячному заводу. Однако похищенным в количестве около 900 килограммов распорядиться по собственному усмотрению не успел», – сообщили в ведомстве.

Когда полицейские остановили машину 41-летнего мужчины, в багажнике и салоне они нашли 25 мешков с виноградом. Объяснить их происхождение он не смог, но заявил, что хочет использовать виноград для кустарного изготовления вина. После этого инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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