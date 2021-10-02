Происшествия
Дискуссия переросла в поножовщину: крымчанин пырнул товарища ножом
В одну из больниц Симферополя поступил изрядно подвыпивший 41-летний мужчина с ножевым ранением живота.
Информацию об этом передали полиции.
По горячим следам оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний знакомый потерпевшего.
Задержанный признался, что они с потерпевшим совместно распивали алкогольные напитки и на почве взаимного недопонимания между ними возник конфликт. В результате подозреваемый схватил нож и нанес телесное ранение оппоненту.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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