Дискуссия переросла в поножовщину: крымчанин пырнул товарища ножом

В одну из больниц Симферополя поступил изрядно подвыпивший 41-летний мужчина с ножевым ранением живота.

Информацию об этом передали полиции.

По горячим следам оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 45-летний знакомый потерпевшего.

Задержанный признался, что они с потерпевшим совместно распивали алкогольные напитки и на почве взаимного недопонимания между ними возник конфликт. В результате подозреваемый схватил нож и нанес телесное ранение оппоненту.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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