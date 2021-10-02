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Автор селфи на задней кабине поезда в Крыму заплатил 100 рублей штрафа
Олег Вольный из Симферополя, сделавший фото на задней кабине поезда в Крыму заплатил 100 рублей штрафа.
Об этом сообщил он сам.
- Меня оштрафовали на сто рублей за нарушение правил поведения на транспорте, это очень печально,- рассказал Вольный.
Крымчанин рассказал, что селфи, которое он выставил в социальной сети 30 сентября, сделано после того, как они с другом спустились с крыши и зацепились за кабину поезда на перегоне 1450 километр - Остряково. Неожиданно в кабине открылись шторы, и появился второй машинист, который тут же стал звонить по телефону, рассказал молодой человек. Днем 1 октября зацепер сообщил на своей страничке, что его «уже нашли».
Вольный заплатил штраф по статье 11.17 КоАП РФ – нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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