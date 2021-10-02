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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи

COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи

фото © meduza.io

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.

Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне был зарегистрирован 171 заболевший.

Стабильный рост заболеваемости в городе фиксируется уже больше двух недель. За все время пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 31 012 человек, выздоровели 27 993.

Скончались 1126 пациентов. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано 409 случаев заболевания COVID-19.

Последний раз такой показатель фиксировали в июле.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 066 положительных на Covid-19.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.

COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности. За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались 15 пациентов, что выше вчерашних показателей (9 пациентов), сообщает Минздрав Крыма.

Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения. Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.

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COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи

COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 пациентов, умерли два человека.

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