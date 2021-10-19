Житель Симферополя ограбил собственную мать

О краже украшений на крупную сумму в полицию сообщила 73-летняя местная жительница.

По горячим следам правоохранители задержали ее 50-летнего сына, состоящего на учете у психиатра, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Женщина рассказала, что она является инвалидом и проживает вместе со своим сыном. По ее словам, между ними произошел конфликт, во время которого сын сорвал с нее золотую серьгу и цепочку», — рассказали в пресс-службе.

С похищенными драгоценностями мужчина с крылся в квартире знакомых, где и был задержан. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, а также назначена психиатрическая экспертиза.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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