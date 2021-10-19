За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека

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За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии выявлено 88 847 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 547 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 543 человека, выздоровевших за весь период – 74 592.

Кроме того, за сутки подтверждено 17 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Всего же ковид унес жизни 2806 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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