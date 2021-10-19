Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок ● Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма ● Коронавирус оставил Севастополь без богачей ● Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки ● В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию
За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека
фото © pixabay.com
За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в республиканском Минздраве.
Всего с начала пандемии выявлено 88 847 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 547 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 543 человека, выздоровевших за весь период – 74 592.
Кроме того, за сутки подтверждено 17 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Всего же ковид унес жизни 2806 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма. Власти Крыма планируют развернуть передвижные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в крупных дворах многоэтажек.
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию. Ялта получила дорогостоящую гуманитарную помощь – кислородную станцию, которая будет установлена в хирургическом корпусе Ливадийской больницы.
Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи. Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.
За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека
За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.
Когда в Крым придут заморозки
В среду ночью температура воздуха в Крыму опустится ниже ноля, при этом днем столбики термометров покажут до 15 градусов тепла.
Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи
Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.
вчера
Коронавирус оставил Севастополь без богачей
21 час назад
Пьяный украинский актер напал с ножом на жителя Ялты
16 часов назад
В симферопольском диспансере на пациента рухнул потолок
Министерство здравоохранения Крыма поручило обследовать здание Клинического кожно-венерологического диспансера для оценки его текущего состояния и необходимого ремонта.