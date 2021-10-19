Власти Ялты пообещали открыть после капремонта клуб в Форосе к новому году

Первый этап капитального ремонта завершен в клубе южнобережного поселка Форос.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«В Форосском клубе завершен первый этап капремонта – демонтажные работы. Уже очищено старое покрытие с пола, потолка и стен. Вносим небольшие корректировки в проект и приступаем к строительно-монтажному этапу», – написала она.

Павленко напомнила, что последние 20 лет построенное в середине 1950-х годов здание, в котором когда-то кипела культурная жизнь поселка, пустовало и разрушалось. «Несколько лет назад была разработана проектно-сметная документация, но долгожданный ремонт стартовал только сейчас – за счет инвестора», – отметила она и уточнила, что «обновленный, красивый» клуб власти рассчитывают открыть к новому году.

Параллельно, по словам главы администрации Ялты, планируется оснащение клуба – «вопрос должен пройти согласование на депутатском комитете и сессии городского совета». «Скоро у жителей Фороса появится больше возможностей для досуга: в клубе будут работать секции и кружки, проводиться мастер-классы, кинопоказы и многое другое», – пообещала Павленко.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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