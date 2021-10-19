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Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
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Оперштаб по борьбе с COVID-19 рассматривает возможность сделать в России нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.
Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает RT.
«Предлагается обратиться к президенту и ввести на всей территории России с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – сказала Голикова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал это предложение и распорядился разработать предложения по поддержке бизнеса.
Ранее сообщалось, что первая неделя ноября должна быть трехдневной из-за празднования дня народного единства.
Сегодня в Крыму Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и государственных и муниципальных служащих.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Власти РФ предложили сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
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