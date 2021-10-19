Власть
Власти Крыма составят рейтинг самых чистых городов
Рейтинг будет составляться на основании поступивших обращений граждан. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма на регулярной основе будет составлять рейтинг самых чистых и загрязненных населенных пунктов Крыма.
Рейтинг будет готовиться на основании поступивших обращений граждан и проанализирован специалистами министерства.
Граждане могут отправлять фотографии образовавшихся свалок, неубранных контейнерных площадок, некачественно содержащихся дворовых и общественных территорий на специальную форму обращения на сайте Министерства ЖКХ.
По итогу анализа поступивших фотографий и обращений еженедельно будет формироваться рейтинг самых чистых и загрязненных городов и районов Крыма.
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