Происшествия
В центре Севастополя из-под земли вырвался столб воды
Необычное явление горожане наблюдали в двух разных локациях.
Минувшие выходные выдались нелегкими для подрядной организации, прокладывающей городской водовод. Сразу в двух разных местах проведения работ — на улице Шостака и на проспекте Нахимова, 5 — произошли аварийные ситуации, в результате которых поток воды вырвался фонтаном наружу. Впечатляющими кадрами случившегося севастопольцы поделились в соцсети Instagram.
Как сообщили в пресс-службе ГУПС «Водоканал», аварийная ситуация на улице Шостака случилась в воскресенье, 17 октября. Причиной стало повреждение подрядчиком сети водоснабжения. На ликвидацию последствий аварии у «Водоканала» и подрядчика ушло около трех часов. На это время было произведено локальное отключение воды, абоненты водоснабжения в зону отключения не попали.
А под утро 18 октября похожий фонтан вдруг забил из-под земли на проспекте Нахимова. В этот раз, как утверждают в пресс-службе госпредприятия, труба не была повреждена подрядчиком, просто произошла утечка на сети в точке подключения. Рабочие перекрыли воду в колодце подключения, прерывать водоснабжение горожанам не пришлось.
Напомним, это не первое замечание к работе подрядной организации, строящей городской водовод. Ранее компанию уличили в несанкционированном складировании грунта в Карантинной балке. Прокуратура Севастополя вынесла представление руководителю организации об устранении нарушений.
В тексте использованы материалы: Форпост
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