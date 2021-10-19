В Севастополе строитель разгромил машину бригадира: не сошлись в оплате

В Севастополе ссора между работником и его работодателем закончилась разбитой машиной и уголовным делом.

Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД. Конфликт между мужчинами произошел после окончания трудовой смены.

Строитель-разнорабочий потребовал у начальника зарплату, однако бригадир предложил ему зайти за деньгами позже.

«Он объяснил, что для этого следует провести подсчет отработанного им времени. Это предложение разозлило работника. На улице мужчина заметил автомобиль работодателя и у него возник преступный умысел – он разбил лобовое стекло и скрылся. Причиненный ущерб составил 19 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Однако далеко злоумышленнику уйти не удалось, подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное повреждение чужого имущества обиженному работнику грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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