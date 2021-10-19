В Севастополе резкий рост ДТП с участием детей на придомовых территориях

Подавляющее число ДТП с участием детей случаются по вине водителей. При этом, за минувшие 9 месяцев 2021 года, в Севастополе зафиксировано около 20 аварий, виновниками которых стали дети.

Об этом рассказала подполковник полиции Любовь Волкова.

Обсуждая профилактику ДТП с участием детей и правила поведения на дорогах в период начавшихся с 18 октября школьных каникул, Любовь Волкова отметила, что больше всего в ДТП страдают дети начального школьного возраста.

При этом, в Севастополе зафиксирован значительный рост аварий на придомовых территориях, где под колеса автомобилей попадают и дети дошкольного возраста.

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