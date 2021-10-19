В Севастополе продавщица напала с ножом на полицейских

В Севастополе продавщица овощей напала с ножом на полицейских.

Инцидент произошел на стихийном рынке по проспекту Октябрьской Революции. Двое участковых подошли к 48-летней продавщице и сообщили, что торгует она незаконно. Работница прилавка так расстроилась от этого известия, что выхватила нож и бросилась на полицейских.

Силы оказались неравны. Нервную женщину обезоружили и отвезли в отделение полиции. Теперь, помимо штрафа за незаконную торговлю, ей грозит до 20 лет лишения свободы за вооруженное нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

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