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Происшествия

В Севастополе продавщица напала с ножом на полицейских

В Севастополе продавщица овощей напала с ножом на полицейских.

Инцидент произошел на стихийном рынке по проспекту Октябрьской Революции. Двое участковых подошли к 48-летней продавщице и сообщили, что торгует она незаконно. Работница прилавка так расстроилась от этого известия, что выхватила нож и бросилась на полицейских.

Силы оказались неравны. Нервную женщину обезоружили и отвезли в отделение полиции. Теперь, помимо штрафа за незаконную торговлю, ей грозит до 20 лет лишения свободы за вооруженное нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Москвич пытался вынести из магазина в Крыму алкоголь. В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался украсть шесть бутылок алкоголя из гипермаркета.

Россиянин попался на сбыте фальшивых купюр в Евпатории. Евпаторийский городской суд приговорил жителя Барнаула к условному лишению свободы за сбыт фальшивых банкнот.

Житель Евпатории приговорен к двум годам колонии за избиение бабушки. Суд приговорил 35-летнего жителя Евпатории к двум годам лишения свободы за избиение 87-летней женщины, передает прокуратура Крыма.

В Крыму задержали студента, проткнувшего человека ножом. Студент 4 курса из Севастополя в ходе разгоревшегося конфликта с одним из местных жителей, пустил в дело нож.

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