Власть
В Севастополе над Камышовым шоссе пустят поезда
Рабочие завершили установку железнодорожного путепровода.
В Севастополе установили пролет железнодорожного путепровода над Камышовым шоссе. В ночь с 15 на 16 октября рабочие завершили монтаж железной конструкции массой 106 тонн и протяженностью 33 метра. Специально для этого заранее было перекрыто движение транспорта по Камышовому шоссе.
Как отметил представитель компании-субподрядчика ЗАО «Южное горно-строительное управление», выполнявшего установку моста, была проделана уникальная и практически ювелирная по сложности работа. Поднимали конструкцию с помощью двух кранов грузоподъемностью по 250 тонн, доставленных из Краснодарского края. Процесс занял около получаса.
«Это работа с точностью до пяти миллиметров», — отметил замглавного инженера ЗАО «ЮГСУ» Станислав Пеканов.
Как уточнил глава дептранса Севастополя Павел Иено, основная задача путепровода — обеспечить движение грузового железнодорожного транспорта к севастопольским предприятия, сейчас мост ведет к заводу железобетонных изделий. Однако, в перспективе, добавил Иено, возможно, по нему пройдет и маршрут городской электрички.
В тексте использованы материалы: Форпост
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