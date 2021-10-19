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Власть

В Севастополе над Камышовым шоссе пустят поезда

Рабочие завершили установку железнодорожного путепровода.

В Севастополе установили пролет железнодорожного путепровода над Камышовым шоссе. В ночь с 15 на 16 октября рабочие завершили монтаж железной конструкции массой 106 тонн и протяженностью 33 метра. Специально для этого заранее было перекрыто движение транспорта по Камышовому шоссе.

Как отметил представитель компании-субподрядчика ЗАО «Южное горно-строительное управление», выполнявшего установку моста, была проделана уникальная и практически ювелирная по сложности работа. Поднимали конструкцию с помощью двух кранов грузоподъемностью по 250 тонн, доставленных из Краснодарского края. Процесс занял около получаса.

«Это работа с точностью до пяти миллиметров», — отметил замглавного инженера ЗАО «ЮГСУ» Станислав Пеканов.

Как уточнил глава дептранса Севастополя Павел Иено, основная задача путепровода — обеспечить движение грузового железнодорожного транспорта к севастопольским предприятия, сейчас мост ведет к заводу железобетонных изделий. Однако, в перспективе, добавил Иено, возможно, по нему пройдет и маршрут городской электрички.

В тексте использованы материалы: Форпост

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