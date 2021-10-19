Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека ● Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок ● Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма ● Коронавирус оставил Севастополь без богачей ● Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
фото © Новости Крыма
В Крыму вводят обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.
Соответствующее решение принял республиканский Роспотребнадзор на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью.
В соответствии с постановлением, обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, торговли и общественного питания (в том числе курьерской доставки), транспорта общего пользования (в том числе такси), бытовых услуг(в том числе прачечных, химчисток).
Также привиться должны сотрудники гостиниц, хостелов, гостевых домов, санаториев и других объектов размещения, салонов красоты, массажа, косметических и СПА – процедур, соляриев, бань, саун, физкультурно - оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов. Помимо этого, требование об обязательной вакцинации касается клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, МФЦ, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В перечне категорий также указаны работники культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер -классов, сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов.
Требование распространяется также на государственных и муниципальных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов государственной власти, надзорных ведомств и подведомственных им организаций.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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