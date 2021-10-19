Происшествия
В Крыму винтом корабля убило подводного охотника
фото © Новости Крыма
В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 года рождения отправились на подводную охоту.
Однако, после нескольких погружений на берег вернулся только один из них, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
«Тело второго охотника обнаружили сотрудники МЧС на следующий день в нескольких десятках метров от берега. Экспертами установлено, что мужчина скончался от полученных травм головы, предположительно нанесенных винтом маломерного судна.Транспортные полицейские Крыма устанавливают свидетелей и обстоятельства трагедии», — уточнили в пресс-службе.
Правоохранители просят очевидцев происшествия сообщить об увиденном по телефонам: +7 (978) 707-74-35, +7 (999) 461-13-77.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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