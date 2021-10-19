Происшествия
В Крыму продают рыбу с деликатесными червями
фото © Наталья Леонидовна | Чёрный список Армянска-Красноперекопска
Крымчанка приобрела рыбу на городском рынке Армянска. Придя домой, женщина обнаружила, что большая часть покупки заражена паразитами. Но, как оказалось, находка может использоваться на кухне даже в качестве отдельного блюда.
«Посмотрите, сколько червей в живых карасиках, купленных на нашем рынке. Из шести штук только две рыбки чистые. Завтра пойду и верну», — написала крымчанка и выложила фото находки в группе «Черный список Армянска-Красноперекопска» «ВКонтакте».
Комментаторы отмечают, что заполонили рыбу лигулы, которые, хоть и имеют неэстетичный вид, не являются опасными для людей и даже съедобны.
Ученый-паразитолог, доктор биологических наук Альбина Гаевская также подтвердила, что лигулы не относятся к числу опасных для человека паразитов. Поэтому употреблять карасей с «бонусом», действительно, можно.
«Лигулы не могут рассматриваться как паразиты человека. В случае обнаружения их в рыбе, следует ее выпотрошить и закопать внутренности. Их ни в коем случае нельзя скармливать птицам и домашним животным», — рассказала ученый.
Она также отметила, что в некоторых регионах российского Поволжья черви действительно считаются у рыбаков питательным деликатесом.
Между тем Гаевская советует крымчанам заботиться о здоровье и не покупать рыбу с рук, так как в ней могут быть паразиты, опасные не только для животных, но и для людей. Отдавать предпочтение стоит сертифицированным торговым точкам, продукция в которых проходит лабораторные исследования.
Не стоит забывать и о термической обработке, способной обезвредить незваных гостей.
«Одним из методов борьбы и профилактики заражения человека паразитами является термическая обработка рыбы — глубокая прожарка или глубокая проморозка», — напоминает наша собеседница.
При этом стоит учитывать, что паразиты разных видов гибнут при разном температурном воздействии: одним достаточно провести сутки в морозильной камере, а другим — минимум двое или трое суток.
В тексте использованы материалы: Форпост
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