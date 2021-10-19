В Крыму мошенница пыталась продать чужую квартиру

В Крыму мошенница дважды предъявляла поддельные доверенности в Госкомрегистр.

Таким образом злоумышленница попыталась распорядиться чужой недвижимостью.

В августе к ипотечным документам на квартиру в крымской столице женщина приложила поддельную доверенность от нотариуса, а позже, по той же схеме, попыталась оформить купле-продажу частного дома, сообщил заместитель председателя Госкомрегистра Константин Титков.

«В один из симферопольских МФЦ были поданы заявление и документы на регистрацию права и сделки купли-продажи в отношении жилого дома и участка под ним, расположенных в селе Пионерское, Симферопольского района. И вновь гражданка предоставила доверенность, которая оказалась поддельной. Недействительным был и паспорт самого владельца имущества, который, если верить представленным документам, уполномочил ее на продажу домовладения.», – рассказал Титков.

Также в Госкомрегистре отметили, что теперь проверкой выявленных случаев займутся уже правоохранители.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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