В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

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В Советском районе Крыма 17-летний юноша утроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ехавшая с ним в машине.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. По данным правоохранителей, смертельная авария произошла в ночь на 19 октября.

Несовершеннолетний находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2106».

«Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 17-летний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское упреждение. 16-летняя пассажирка, находящаяся в салоне автомобиля, погибла на месте ДТП», - говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В частности следователям предстоит выяснить, как несовершеннолетний юноша оказался за рулем. Кроме того, назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и трассологическая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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