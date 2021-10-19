Происшествия
В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка
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В Советском районе Крыма 17-летний юноша утроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ехавшая с ним в машине.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. По данным правоохранителей, смертельная авария произошла в ночь на 19 октября.
Несовершеннолетний находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2106».
«Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 17-летний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское упреждение. 16-летняя пассажирка, находящаяся в салоне автомобиля, погибла на месте ДТП», - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье с формулировкой «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В частности следователям предстоит выяснить, как несовершеннолетний юноша оказался за рулем. Кроме того, назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и трассологическая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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