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Убил и сбросил в реку: в Крыму раскрыли убийство 22-летней давности

19:28 вторник, 19 октября 2021
Убил и сбросил в реку: в Крыму раскрыли убийство 22-летней давности

фото © Новости Крыма

В Крыму следователи раскрыли убийство, совершенное в 1999 году. Злоумышленника, учинившего расправу над жителем Джанкоя, установили и привлекли к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

По данным ведомства, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 22 года назад в русле реки Степной.

Дело, которое не удалось раскрыть ранее, возобновили. Правоохранители провели ряд новых следственных действий уже по российским стандартам, установили дополнительных свидетелей, которые подтвердили причастность к смерти потерпевшего его знакомого.

«В феврале 1999 года мужчины выясняли отношения. В результате житель Джанкоя избил своего знакомого, ударив также несколько раз острым предметом. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник переместил тело подальше от дома, бросив его в русло реки, где оно и было обнаружено», - обозначили детали происшествия в ведомстве.

Сообщается также, что с начала года раскрыто 129 преступлений прошлых лет, ряд дел направлен в суд, по некоторым вынесены обвинительные приговоры.

Всего с момента образования ведомственного подразделения Следственного комитета России на полуострове раскрыто более тысячи убийств, изнасилований и других тяжких преступлений, которые долгие годы оставались нераскрытыми.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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