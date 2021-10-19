Власть
«Тавриду» передают в федеральную собственность
фото © Новости Крыма
Трассу «Таврида», а также 7,5 км подъезда к Феодосии от этой автодороги передадут в федеральную собственность.
Об этом сообщает Росавтодор. По данным дорожного агентства, ежесуточно отрезок от «Тавриды» до курортного города «пропускает» до 7 тысяч автомобилей, после передачи этого двухполосного участка, его планируют капитально отремонтировать и расширить до четырех полос «без нагрузки на региональный бюджет».
Отмечается, что «увеличение федерального присутствия в регионе» потребует создания единого механизма для быстрого реагирования на любые ситуации, для этого Росавтодор проведет совместные учения с региональными службами.
Также сообщается о планах по зимнему содержанию «Тавриды»: в работах задействуют 97 единиц техники, в том числе тракторы, грейдеры, снегоочистители и другие машины, для обслуживания которых на разных участках дороги подготовлено шесть баз.
«Заготовлено 6 тыс. тонн противогололедных материалов. Техника оборудована системой ГЛОНАСС и подключена к системе «Дортранснавигация». Доступ к системам удаленного мониторинга обеспечен для сотрудников ГИБДД Республики Крым», - сказано в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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