Стали известны города Крыма с самыми плохими дорогами

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С начала года Центр управления регионом Республики Крым зафиксировал 11 978 сообщений в соцсетях по дорожной тематике.

Первое место занимают вопросы о ремонте дорог (2008), сообщения о ямах и прочих недостатках – на втором месте (1375). Замыкает тройку лидеров график движения общественного транспорта (1226). Чуть меньше крымчан интересует реконструкция дорог (894), ливневые канализации (859), обустройство тротуаров (717), неудовлетворительные условия проезда в общественном транспорте (418) и содержание остановок (345).

Топ-5 городов, где жители чаще всего пишут в соцсетях о дорожной проблеме возглавил город Симферополь (5059), чуть отстает Керчь (1786) и Ялта (1206). Далее следует – Евпатория (809) и Феодосия (625).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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