Власть
Стали известны города Крыма с самыми плохими дорогами
фото © РИА Крым
С начала года Центр управления регионом Республики Крым зафиксировал 11 978 сообщений в соцсетях по дорожной тематике.
Первое место занимают вопросы о ремонте дорог (2008), сообщения о ямах и прочих недостатках – на втором месте (1375). Замыкает тройку лидеров график движения общественного транспорта (1226). Чуть меньше крымчан интересует реконструкция дорог (894), ливневые канализации (859), обустройство тротуаров (717), неудовлетворительные условия проезда в общественном транспорте (418) и содержание остановок (345).
Топ-5 городов, где жители чаще всего пишут в соцсетях о дорожной проблеме возглавил город Симферополь (5059), чуть отстает Керчь (1786) и Ялта (1206). Далее следует – Евпатория (809) и Феодосия (625).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Тавриду» передают в федеральную собственность. Трассу «Таврида», а также 7,5 км подъезда к Феодосии от этой автодороги передадут в федеральную собственность.
В Крыму на неопределенный срок закрывают канатную дорогу на Ай-Петри. 19 октября будет приостановлена работа канатной дороги, ведущей из поселка Мисхор на плато горы Ай-Петри.
Улица Гоголя в Симферополе будет закрыта до середины недели. Улица Гоголя в Симферополе будет перекрыта от улицы Чернышевского до переулка Шаталова до 20 октября.
Валидаторы установят в междугородних автобусах в Крыму. Минтранс Крыма начинает тестирование оплаты проезда банковскими картами в междугородних автобусах республики с помощью валидаторов.
В Крыму винтом корабля убило подводного охотника
В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 года рождения отправились на подводную охоту.
В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка
В Советском районе Крыма 17-летний юноша утроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ехавшая с ним в машине.
За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека
За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.
Аксенов назвал два самых убогих города в Крыму
Губернатор признался, что ему стыдно за состояние инфраструктуры и качество жизни в двух городских округах.
17 октября
Эксперт ожидает циклон отставок в Крыму
16 октября
В Крыму запустили «репрессивную машину»
16 октября
В Крыму ввели обязательную вакцинацию
6 часов назад
Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада»
О волнении главы Крыма свидетельствуют выговоры, которые он сделал мэрам городов, считает эксперт.