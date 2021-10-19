Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +11
море +19

Власть

Стали известны города Крыма с самыми плохими дорогами

15:26 вторник, 19 октября 2021
Стали известны города Крыма с самыми плохими дорогами

фото © РИА Крым

С начала года Центр управления регионом Республики Крым зафиксировал 11 978 сообщений в соцсетях по дорожной тематике.

Первое место занимают вопросы о ремонте дорог (2008), сообщения о ямах и прочих недостатках – на втором месте (1375). Замыкает тройку лидеров график движения общественного транспорта (1226). Чуть меньше крымчан интересует реконструкция дорог (894), ливневые канализации (859), обустройство тротуаров (717), неудовлетворительные условия проезда в общественном транспорте (418) и содержание остановок (345).

Топ-5 городов, где жители чаще всего пишут в соцсетях о дорожной проблеме возглавил город Симферополь (5059), чуть отстает Керчь (1786) и Ялта (1206). Далее следует – Евпатория (809) и Феодосия (625).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Тавриду» передают в федеральную собственность. Трассу «Таврида», а также 7,5 км подъезда к Феодосии от этой автодороги передадут в федеральную собственность.

В Крыму на неопределенный срок закрывают канатную дорогу на Ай-Петри. 19 октября будет приостановлена работа канатной дороги, ведущей из поселка Мисхор на плато горы Ай-Петри.

Улица Гоголя в Симферополе будет закрыта до середины недели. Улица Гоголя в Симферополе будет перекрыта от улицы Чернышевского до переулка Шаталова до 20 октября.

Валидаторы установят в междугородних автобусах в Крыму. Минтранс Крыма начинает тестирование оплаты проезда банковскими картами в междугородних автобусах республики с помощью валидаторов.

Происшествия
В Крыму винтом корабля убило подводного охотника

В Крыму винтом корабля убило подводного охотника

В районе Херсонесского маяка двое мужчин 1970 и 1954 года рождения отправились на подводную охоту.

Происшествия
В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

В Крыму двое подростков разбились в ДТП: погибла девушка

В Советском районе Крыма 17-летний юноша утроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, ехавшая с ним в машине.

Коронавирус в Крыму
За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека

За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека

За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.

Власть
Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада»

Аксенов испытывает стресс в условиях «губернаторопада»

О волнении главы Крыма свидетельствуют выговоры, которые он сделал мэрам городов, считает эксперт.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации