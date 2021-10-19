Смерть без «скорой»: версия вдовы и чиновников Севастополя

фото © Новости Крыма

Вдова жителя села Орлиного, который умер, не дождавшись приезда скорой помощи, рассказала, что добивалась приезда врачей целый день.

В департаменте здравоохранения Севастополя предоставили другую информация о произошедшем.

Напомним, 16 октября в селе Орлином под Севастополем после многочасового ожидания скорой помощи скончался 44-летний мужчина.

Информацию об этом распространили близкие семьи погибшего в социальных сетях.

Позже стало известно, что прокуратура начала проверку в СМИ сообщения, «свидетельствующего о нарушении прав гражданина на охрану здоровья, неоказании своевременной медицинской помощи и наступлении смерти человека».

Процессуальную проверку проводит и региональный Следком. По данным департамента здравоохранения Севастополя, вызов от гражданской супруги покойного поступил в тот день оперативному дежурному «около 16 часов».

В ведомстве уточнили, что по телефону женщина сообщила симптомы больного, а также рассказала, что мужчина не может встать уже пятый день. «Четыре дня, предшествовавшие звонку в скорую помощь, за медицинской помощью для данного пациента не обращались», – говорилось в сообщении.

В депздраве отметили, что в тот день бригада скорой помощи прибыла по адресу в девять часов вечера и уже констатировала смерть пациента.

Задержку объяснили существенно увеличившейся нагрузкой на медиков, которым в связи с пандемией коронавируса, а также напряженной обстановкой из-за сезонного ОРВИ приходится выезжать по вызовам до 400 раз в сутки, тогда как в обычное время этот показатель не превышает 250.

В свою очередь, вдова погибшего Лилия Марьяновская назвала сказанное в депздраве неправдой. Она утверждает, что звонить в «скорую» стала еще утром, около десяти часов, после чего неоднократно перезванивала, в том числе в полицию в надежде, что там смогут повлиять на ситуацию.

«Я постоянно звонила и требовала, с самого утра. Звонила то в «скорую», то в полицию, но там мне сказали, что это не их компетенция. Когда первый раз звонила, мне сказали, что вызов приняли и «скорая» приедет. Я спрашивала когда. Говорила, что он умирает. Они, мол: «С чего вы взяли?» Я ответила, что он желтеет, опухает… Потом звонила, когда он уже холодел, сказала, что он почти умер. И мне ответили: «Ой, вас много таких умирающих у нас. У нас нет машин», – рассказала Марьяновская.

Она также подтвердила, что муж чувствовал себя плохо уже несколько дней, но от госпитализации отказывался. При этом самостоятельно передвигался, обслуживал себя и ел, хотя и не много. Резкое же ухудшение состояние произошло именно утром, в день смерти. В департаменте здравоохранения сообщили о том, что по факту произошедшего инициирована служебная проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

За сутки в Крым ковидом заразились еще 604 человека. За 18 октября в Крыму зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции.

Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок. В Симферополе за день составили 13 протоколов за проезд в транспорте без масок.

Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма. Власти Крыма планируют развернуть передвижные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в крупных дворах многоэтажек.

Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.