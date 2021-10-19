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Коронавирус в Крыму

Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок

Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок

фото © Новости Крыма

В Симферополе за день составили 13 протоколов за проезд в транспорте без масок.

За прошедший день, 17 октября, органы муниципального контроля поверили 32 маршрутных транспортных средства и составили 13 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» административного кодекса РФ.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, были проверены торгово-развлекательные центры, точки общепита и бытового обслуживания. Составлено пять первичных актов.

Напомним, крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.

В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию. Ялта получила дорогостоящую гуманитарную помощь – кислородную станцию, которая будет установлена в хирургическом корпусе Ливадийской больницы.

Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи. Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.

В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров. Менее половины крымчан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.

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19 октября будет приостановлена работа канатной дороги, ведущей из поселка Мисхор на плато горы Ай-Петри.

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Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок

Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок

В Симферополе за день составили 13 протоколов за проезд в транспорте без масок.

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