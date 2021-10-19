Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок

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В Симферополе за день составили 13 протоколов за проезд в транспорте без масок.

За прошедший день, 17 октября, органы муниципального контроля поверили 32 маршрутных транспортных средства и составили 13 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» административного кодекса РФ.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, были проверены торгово-развлекательные центры, точки общепита и бытового обслуживания. Составлено пять первичных актов.

Напомним, крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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