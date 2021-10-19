Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пункты вакцинации планируют открыть во дворах многоэтажек Крыма ● Коронавирус оставил Севастополь без богачей ● Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки ● В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию ● В Крыму вакцину от COVID-19 получили меньше половины пенсионеров
Симферопольцев массово штрафуют за неношении масок
фото © Новости Крыма
В Симферополе за день составили 13 протоколов за проезд в транспорте без масок.
За прошедший день, 17 октября, органы муниципального контроля поверили 32 маршрутных транспортных средства и составили 13 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» административного кодекса РФ.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
Кроме того, были проверены торгово-развлекательные центры, точки общепита и бытового обслуживания. Составлено пять первичных актов.
Напомним, крымчан без масок в маршрутках будут штрафовать на 5 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Максимальное число заболевших COVID-19 зафиксировано в Крыму за сутки. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.
В ялтинской больнице установят новую кислородную станцию. Ялта получила дорогостоящую гуманитарную помощь – кислородную станцию, которая будет установлена в хирургическом корпусе Ливадийской больницы.
Крымчанин умер после шести часов ожидания скорой помощи. Было совершено около десятка звонков по номеру 103, однако медики так и не приехали.
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Коронавирус в Крыму
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